Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Beşiktaş canlı izle, TS BJK şifresiz izle, Trabzon Beşiktaş şifresiz kanal, Trabzonspor Beşiktaş bein sports gibi konular günün heyecanla beklenen karşılaşmasına dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, bir basamak üstünde bulunan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maça dair merak edilen detaylar haberimizde

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ 11'LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Vida, Isimat-Mirin, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Burak Yılmaz eski takımına karşı

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak. Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor’a karşı gol arayacak. Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı. Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

Medical Park tıklım tıklım!

Ligde bu akşam Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor’da futbolseverler, biletlere yoğun ilgi gösterdi. 35 ile 400 TL arasında satışa çıkarılan biletlerin büyük kısmı tükendi. Maç saatinde Medical Park Stadı’nda kombineler de dahil olmak üzere 30 binden fazla Bordo-Mavili seyirci olacak. Karadeniz ekibinin taraftarları da 90 dakika boyunca takımlarına destek verecek.

4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekipte; Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens bu akşam kart görürse, sezonun son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 128. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzon’da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.