Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçti. Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Avusturalyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul ekibi, transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.

28 yaşındaki futbolcu PSV ile 4 maçta görev alırken skora katkı sağlayamadı.