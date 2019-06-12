Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gökhan Gönül’ün ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, iki isim için harekete geçti. Siyah-beyazlı yetkililerin listesinde Antalyasporlu Nazım Sangare ile Başakşehir’den Junior Caiçara bulunuyor. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Sangare için yapılan pazarlıklar devam ediyor. Antalyaspor’un 5 milyon avro istediği, siyah-beyazlıların ise bonservis bedelini 3 milyon avro civarına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

Junior istekli

Antalyaspor’a Almanya 3. Lig takımı Osnabrück’ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Millî Takım’a yükselmişti. Bu transfer gerçekleşmediği takdirde yönetim, Abdullah Avcı’nın Başakşehir’den öğrencisi Junior Caiçara’ya yönelecek. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Caiçara da Beşiktaş’a gitmek için yönetimden kolaylık bekliyor.

BOCA’YI İSTEMİYOR

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel’in Boca Juniors ile anlaştığı iddiaları hakkında eşinden çarpıcı bir açıklama geldi. Morales Medel, Arjantin’de yaşamak istemediğini söyledi. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcudan en az 7 milyon avro bonservis ücreti kazanmayı hedeflediği biliniyor.

FAVORİ SANGARE

Nazım Sangare Türk pasaportunun bulunması ve 25 yaşında olması sebebiyle sağ bek için favori durumda. Antalyaspor ile sözleşmesi 2020’de bitecek olan başarılı oyuncu, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.