Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken Abdullah Avcı da eldeki fazla oyuncuların gönderilmesi için uğraş veriyor. Avcı’nın bu doğrultuda gözden çıkardığı ilk isim Quaresma olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce yönetime verdiği raporda, Lens, Larin, Mirin ve Roco ile birlikte mümkünse satılabileceği yönünde görüş bildirdiği Q7 için yönetimden bir girişim geldi. Beşiktaş formasını giymeye devam etmek isteyen 36 yaşındaki oyuncu için yöneticilerin “Bir sezon daha kullanabiliriz” önerisi üzerine Avcı, “Quaresma’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edelim” cevabını verdi.

PORTO'DAN SES YOK

Abdullah Avcı’nın Quaresma hakkındaki bu net tavrına rağmen Portekizli yıldızın sözleşmesi can sıkıyor. Kulüple olan bir yıl daha kontratının yanı sıra gelecek sezon 1 milyon 750 bin avro kazanma hakkı bulunan Portekizli yıldız, kendisine bu parayı verecek başka bir takım bulamadığı için de ayak sürtüyor. Quaresma bir süre önce Porto’ya dönmek istemiş hatta gerekirse yıllık ücretinde indirime gidebileceğini söylemişti. Beşiktaş’ın da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağını iletmesine rağmen Porto kulübü henüz bir girişimde bulunmadı.

KARTAL’IN YENİ GÖZDESİ

Beşiktaş, Everton’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman’ı takibe aldı. Asıl bölgesi sol kanat olmasına rağmen forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabilen genç oyuncu için yönetici Umut Güner harekete geçti. Önceki sezonu Leipzig’de kiralık olarak geçiren Lookman’ın kiralanması planlanıyor.