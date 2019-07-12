Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Avustralya doğumlu, 1.73 metre boyundaki Funda Nakkaşoğlu, kariyerinde ilk kez Avrupa’da forma giyecek. Açıklamada, "Kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edecek olan Funda Nakkaşoğlu'na 'hoş geldin' der, başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.



