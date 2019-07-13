Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanan Beşiktaş, Kayserispor’un millî futbolcusu Deniz Türüç için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da çok istediği öğrenilen 26 yaşındaki oyuncu için Jeremain Lens’ten vazgeçildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Hollandalı yıldızını takasta kullanmak istiyor. Kayserispor’a yapılan sözlü teklifte takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens’in yıllık ücretinin bir bölümünün karşılanabileceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği son 13 maçta sadece bir golün asistini yapabilen Lens’i gözden çıkaran Beşiktaş, Kayserispor’dan gelecek cevabı beklemeye geçmiş durumda.

Cevap bekleniyor

Anadolu ekibinin teknik direktörü Hikmet Karaman’ın takasa onay vermesi hâlinde iki kulübün finansal konular için görüşmelere başlaması bekleniyor. Öte yandan daha önce Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyleyen Jeremain Lens de yıllık ücretinin karşılanması şartıyla ayrılığa sıcak bakıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transferi için uğraştığı Deniz Türüç transferinde Lens kozuyla bir adım öne geçen Beşiktaş’a verilecek cevap merak ediliyor. Transferin gözdesi durumundaki millî futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Üç büyük kulübün beni istemesi güzel. Benim hiçbir zaman ‘Türkiye’de şu kulübü’ istiyorum diye bir sözüm olmadı. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

48 milyon avro geliyor!

Beşiktaş’ın Bankalar Birliği ile yürüttüğü görüşmeler sonuçlandı ve finansal borçları yapılandırma anlaşması imzalandı. Buna göre ilk iki yılı ödemesiz olmak üzere beş yıl vade ile borçlar yapılandırıldı. Siyah-beyazlı kulüp anlaşma karşılığında 290 milyon lira kredi alacak. Öte yandan Vodafone’la da sponsorluk için anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Beşiktaş’a yıllık 6 milyon lira ödeme yapılacak. İki anlaşmayla kulübün kasasına toplam 48 milyon avro girmiş olacak. Beşiktaş, gelecek parayla öncelikle futbolcuların ve personelin alacaklarını ödeyecek, ardından da anlaşmaya varılan isimleri açıklayacak.

Boyd için ek süre!

Beşiktaş’ın İstanbul’a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Boyd için futbolcunun kulübü Guimares’ten ek süre istendi. İki kulüp arasındaki ön sözleşme gereği 10 Temmuz’da ödeme yapması gereken Beşiktaş, ilk taksiti yatırmadı. Bankalar Birliği’yle yapılacak anlaşmanın hemen ardından KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

Watkins Kartal’ı istiyor

Bir süredir Beşiktaş’ın gündeminde olan Ollie Watkins, transferiyle ilgili siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship takımlarından Brentford’da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Beşiktaş’ı çok yakından takip ediyorum. Tecrübe kazanmak ve kendimi geliştirmek için transferin gerçekleşmesini bekliyorum” dedi. Watkins’in kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nemanja Djurisic Beşiktaş’ta

Beşiktaş Sompo Japan, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic’i kadrosuna kattı. Uzun forvet olarak görev alan 27 yaşındaki başarılı basketbolcu geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende’de forma giydi ve 13,5 sayı, 4,9 ribaunt, 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.