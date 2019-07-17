Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımıyla taraftarların beğenisine sunuldu. Macron'un merkezinde başlayan tanıtım; Robinho, Aziz Behich ve Fredrik Gulbrandsen'in yeni sezon formalarla yer aldıkları klip ile devam etti.







Aziz Behich turuncu, Gulbrandsen lacivert ve Robinho da alternatif olarak üretilen gri formayı giyerek top ile hareketler yaptı.







Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon formaları Başakşehir'in stadında bulunan mağazada satışa çıktı.