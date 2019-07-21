Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, çocuklar için gösterilerin düzenlendiği, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin gerçekleştirildiği, oyuncakların bulunduğu alanda çocukların ve gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Vatandaşlarla sohbet ederek şenlik alanını gezen Kasapoğlu, çocuklara hediyeler verirken, bazı oyunlarda ise çocukların birlikte oynama isteğini geri çevirmeyerek onlara eşlik etti.