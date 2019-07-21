Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray'ı konuk edecek Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, "Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız." dedi.

Çetin beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle haziran ayında başlatılan Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 200 kişinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında stat kapasitesi 19 bin 500 kişiye çıkacak. Yenileme kapsamında 15 bin seyirci kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda zemin 3 metre aşağı indirildi ve 3 bin 500 ilave koltuğun takılma çalışmaları sürerken, zemindeki çim serme işlemi de tamamlandı.

Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmelerinin ardından statta başlatılan yenileme çalışmalarında sona doğru gelindiğini ve yeni yapılan 15 locanın satışının tamamlandığını söyledi. Stadın 1 Ağustos'tan itibaren maç oynanabilecek duruma geleceğini ve Süper Lig'de iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Çetin, "Bizim hedefimiz Süper Lig'de ilk 5'e oynamak. Bu hedefi yakalamak için canla başla mücadele edeceğiz. 4 transfer daha yapacağız. İyi bir ekibimiz var. İnce eleyip sık dokuyoruz. İddialı bir Denizlispor geliyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Heyecanla ilk maçımızı bekliyoruz." diye konuştu. Şehrin 9 sezon sonra Süper Lig coşkusunu yaşayacağını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız. Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı ve takımının başında olsaydı. Belki statta olmaz ama kendisini en iyi şekilde misafir edeceğiz."