Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik (Dk. 87 Moberg Karlson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk. 90 Hancko), Tetteh (Dk. 80 Kozak)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 46 Sorloth), Abdükadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+3 Doğan Erdoğan)

Goller: Dk. 16 Costa, Dk. 68 Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 Ekuban, Dk. 89 Sorloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Nita, Dk 54 Tetteh, Dk 65 Travnik (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür, Dk 47 Hüseyin Türkmen, Dk. 65 Sosa (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı.

Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.

Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.