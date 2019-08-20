Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Falcao-Monaco transfer üçgeninde flaş bir gelişme yaşandı.

Kolombiyalı golcüyü sarı kırmızılı takıma satmaya hazırlanan Fransız temsilcisi, yerine ise bir golcü bakıyor.

Bu doğrultuda Fransız basınında yer alan habere göre gündemdeki isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Islam Slimani...

Haberde Cezayirli futbolcunun transferi için Monaco'nun önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Slimani'nin kendisine kulüp baktığını söylemişti.