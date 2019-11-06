Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyleyen Terim, “Matematiksel olarak baktığımızda, çok net görebiliyoruz. Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız, bakmak zorundayız gibi bir tablo var” derken, “Sahada kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum açıkçası. Kaybettiğinizde riziko bize, sorumluluk almak bize, oyuncuların herhangi bir şeyle alakası yok, o yüzden korkmalarını gerektirecek bir şey de yok. Burada Real Madrid’e yenilseniz size kim ne diyecek? Real Madrid’i yenerseniz olay olur” diye konuştu. Takım ile ilgili bilgi veren tecrübeli antrenör, “Bazı değişiklikler olabilir. Şener hiç akılda olmayan bir sakatlık geçirdi. Bir oyuncumuzun daha sakatlığı var” sözlerini kullandı.

Andone: Final gibi

Hoca, “Son takımın halinden, tavrından, saha içindeki duruşundan memnunum, bu maçı birlikte oynayacağız. Aralık ayında 9 maçımız var, kasım ayında da var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde herkese ihtiyacımız var. 1-2 oyuncuya karar vermedim henüz” açıklamasında bulundu. Terim’le birlikte basın toplantısına katılan Florin Andone ise, “Final maçına çıkar gibi çıkacağız. Korkmadan, cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Savunma ya da beraberlik değil her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Güvenli bir şekilde sahaya çıkmamız, bize güzel sonuçlar getirebilir” şeklinde konuştu.

Artık 18 takım var!

Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki buzlar, yeni başlayan dönemle birlikte eridi. Fikret Orman zamanında yapılan ve 17 kulübün imza attığı hakem hatalarıyla ilgili bildiri sonrası toplantılara katılmama kararı alan sarı-kırmızılılar bu uygulamaya son verdi. Yeni seçilen Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik eden Başkan Mustafa Cengiz “Prensip olarak Kulüpler Birliği toplantılarına katılmıyordum ancak yeni bir dönem, yeni bir seçim ve yeniden yapılanma için bir fırsat olduğu düşüncesiyle katıldım” dedi.

La Liga gibi olsun

“Kulüpler Birliği’nde artık 17 değil 18 takım var” diyen Başkan Cengiz “Yeni dönemde masa temizlenir, yepyeni bir sayfa açılır. Her kulübün kendi menfaatleri ve çalışmaları vardır, ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliğidir. Kulüpler Birliğinin şirket hâline gelerek futbolla ilgili bütün meseleleri üstlenmesini önemsiyoruz. La Liga’da olduğu gibi, profesyonel bir sistem diliyoruz. Federasyon yine regüle eden ve yol gösteren bir kurum olacak” ifadelerini kullandı.

ZIDANE TEMKİNLİ

Real Madrid’in hocası Zinedine Zidane, Galatasaray maçının önemini bildiklerini söylerken “Zor bir maç olacak. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Haydi gelin ve bu çocukların iyi iş çıkarmasına yardımcı olun” diye taraftara seslendi. Zidane tartışılan Bale ile ilgili olarak da “Sakatlığı var. Takımdan gitmesini istediğim iddiaları saçmalık. Sezon sonuna kadar kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

GOLCÜLER TRİBÜNDE

Galatasaray da Real Madrid de sakatlıklarla boğuşuyor. Falcao’nun sakatlığına sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında Şener Özbayraklı da eklenmişti. Real Madrid de ise Galli forvet Gareth Bale ile savunmacı Nacho Fernandez maçta yer almayacak.

Avrupa’da yüzü gülmüyor

∂ Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 10 maçından galibiyet çıkaramayarak 100. galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da çıktığı 282 maçın 99’undan galibiyetle, 109’undan ise mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

FALCAO’DAN MÜJDE

Tedavisini Madrid’deki doktorunun gözetiminde sürdüren Radamel Falcao İspanya’da El Chiringuito televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı yıldız “Sakatlığım iyiye gidiyor, hızla iyileşiyorum” diyerek kısa sürede sahalara döneceğini müjdeledi.

MARCA YAZDI

İspanyolların ünlü gazetesi Marca, Galatasaray’ın Madrid deplasmanında büyük bir taraftar desteğiyle mücadele edeceğini yazdı. Sarı-kırmızılılara ayrılan tribünlerin dışındaki yerlerden de Türklerin bilet aldığını ifade eden gazete “Tribünlerde en az üç bin Türk olacak” ifadelerini kullandı.