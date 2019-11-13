Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Son günlerde G.Saray’ın ana gündem maddesi seçim. “Erken seçim olacak mı olmayacak mı?” sorusuna yönetim ve muhalif kanattan farklı cevaplar geliyor. Devam eden davaların sonuçları da beklenirken çıkan bazı kararlar taraflarca farklı yorumlanıyor. Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren ise camianın durumunu ve olması gerekenleri Türkiye’ye anlattı. İşte Süren’in durum değerlendirmesi: Ben de dava dosyasını yakinen takip ediyorum. Bir karara göre seçim çıkmamış. Bir diğer kararda ise ‘Seçim olmalı’ deniyor. Gerçekten çok ama çok karışık bir durum. Bunu tecrübeli hukukçular inceleyip bir karar almalılar. Ancak benim düşüncem G.Saray’ın çok tatsız bir durum içinde olduğu…

Beni yanlış anlamıştı

“Eğer kararlar yanlış yorumlanırsa bedeli de ağır olur. Bir üye dernekler mahkemesine giderse ve seçim kararı varken seçim yapılmazsa altı aya kadar hapis cezası çıkabilir. Hatta üzülerek söylüyorum ki, kulübümüzü seçime götürmek için kayyum bile atanabilir. Ben Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e daha önce seçim kararı almasını tavsiye etmiştim. Aday olmasını ve bu kararı alırsa yeniden seçilebileceğini de söylemiştim. Ama yanlış anladı o dönem. İçinde bulunduğu durumu başkan iyi değerlendirmeli. Tepkileri görmeli. Galatasaray Başkanı’nın görevlerinden biri de camiayı mutlu etmektir. Şu an alınacak seçim kararı camiayı rahatlatır, tansiyonu düşürür.”

Kritik divan bugün

Galatasaray’da gündemi yoğun bir şekilde etkileyen seçim tartışmalarının bugün yapılacak divan toplantısında oldukça hararetlenmesi bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi toplantıda hukukçuların verdiği raporu üyelere anlatarak seçim tartışmalarını bitirmeye çalışacak.

İstenmeyen adam!

Galatasaray, Mbaye Diagne’den bir türlü kurtulamıyor. Sezon başında transferin son günü Club Brugge’e kiralanan Senegalli golcü, Belçika’da istenmeyen adam ilan edildi. Club Brugge, Diagne’yi G.Saray’a geri göndermek ve kiralama ücretinin kalan 2,45 milyon avrosunu ödemek istemediğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi. Diagne’yi 3,35 milyon avro karşılığı kiralayan Belçika temsilcisi, PSG maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken olmasına rağmen penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve kaçıran oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Belçika basınında yer alan habere göre, Diagne için şu ana kadar G.Saray’a 900 bin avro ödeyen Club Brugge, Senegalli oyuncunun kalan ücretini ödemek istemedi. Ancak, G.Saray böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve ücretin tamamının ödenmesi gerektiği cevabını iletti.

CENGİZ YÖNETİMİ ‘YOLA DEVAM’ DEDİ

Mustafa Cengiz ve yönetimi, hukukçular eşliğinde günlerdir dava dosyalarını ve kararları inceliyor. Yanlış bir adım atmamak adına mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim, Başkan Mustafa Cengiz eşliğinde Divan Kurulu öncesi yaptığı toplantı sonucunda ‘Yola devam’ kararı aldı. Kulübün hukukçularının yaptığı incelemeler sonrasında ‘Seçim zorunluğu yok’ raporu vermesinin ardından yönetim “Kulübü ortada bırakacak değiliz. Riva ve Florya gibi kritik projelere yoğunlaşmamız gerek” diyerek yeniden kolları sıvadı.

Yaptırım kararı yok

Yönetimin ihtimal vermediği seçim mecburiyeti ortaya çıksa bile Cengiz’in yeniden aday olmasında bir engel bulunmuyor. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın mahkemeye başvurarak ‘tedbir kararı’ aldırmak için açtığı davada Başkan Cengiz ve yardımcısı Kaan Kançal ‘asli müdahil’ olarak geçiyor. Yani tedbir kararı Cengiz ve bütün yöneticileri de kapsıyor. Dolayısıyla muhtemel bir seçimde bu isimlerin aday olmalarında herhangi bir yaptırım kararı olmayacak.