Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da Grosseto merkezli gençlik takımı Invictasauro, Marina Calcio'yu 27-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli, takımın teknik direktörü Riccini'yi görevden aldığını açıkladı.

"Rakibe saygı göstermeliyiz"

27-0 kazandıkları halde neden teknik direktörlerini kovdularını açıklayan Brogelli, "Bizim takımın Marina Calcio'yu 27-0 mağlup ettiğini duyduğumuzda çok şaşırdık ve üzüldük. Rakibe her zaman saygı göstermeniz gerekiyor ve bugün saygı gösterilmedi." dedi.

"Marina kulübünden içtenlikle özür diliyorum"

Brogelli, "Başkan olarak Marina kulübünden içtenlikle özür diliyorum. Yönetimin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde teknik direktör Riccini'yi görevden almaya karar verdiğimizi duyurmak isteriz. Antrenörlerimiz genç oyuncuları yetiştirmekle görevlendiriliyor ama hepsinden önemlisi eğitmekle görevli. Bunu bugün yapamadık" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)