Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zor günler geçiren ve dibe demir atan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa’yı 3-2 yenerek moral buldu. Ligdeki tek galibiyetini dört hafta önce Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar maça hızlı başladı. 23’te Ziya Alkurt’un soldan kullandığı korner atışında defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya’ya pasını verdi. Ziya bir kere daha ortaladı, ön direkte Mert Kula kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarının hemen başında Manisa kalecisi Yusuf tuttuğu topu elinden kaçırınca Ziya bu ikramı geri çevirmeyip tabelayı 2-0’a taşıdı.

Manisa geç açıldı

Manisa daha bu golün şokunu atlatamadan kalesinde üçüncü golü gördü. 51’de Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem’e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi: 3-0. Farkın açılmasından sonra Kayserispor rehavete kapılırken Manisa’nın atakları başladı. 66’da Ziya’nın ceza sahasında topa eliyle müdahalesi penaltı getirdi. Atışı kullanan Dilaver Güçlü skoru 3-1 yaptı. 75’te sağ kanattan Mehmet Yılmaz’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık’ın harika volesi ağlarla buluştu: 3-2. Kalan dakikalarda Manisa beraberlik için bastırsa da bulduğu fırsatları kullanamayınca karşılaşma Kayserispor’un 3-2’lik üstünlüğüyle bitti. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık’ta Manisa’da oynanacak.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Nurettin şoku

Kayserispor, Manisa karşısında galip gelse de genç oyuncusu Nurettin Korkmaz’dan gelen haberle sarsıldı. Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan 17’lik oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.