Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Malatya’yı yenen Galatasaray’da yüzler gülüyor. Ligde üst üste alınan altı galibiyetle müthiş bir seri yakalayan Aslan, zirve ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi. Fenerbahçe ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi moraller de tavan yaptı. Şimdi Fatih Terim ve kurmaylarının tek hedefi, pazar günü tarihî rakiplerini de yenerek şampiyonluk şanslarını iyice arttırmak. Bu yüzden tecrübeli teknik adam hafta boyunca ekstra mesai harcayacak. Florya’da dün yapılan çalışma ardından takıma bir gün izin Terim yaptığı konuşmada oyuncularına haftanın yol haritasını verdi.



> Laf değil icraat yaptık

Oyuncularını tebrik eden Fatih Hoca “Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimiz sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var. Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız” diyerek iddiasını ortaya koydu.



Mustafa’ya “KAPI” gözüktü

∂ G.Saray altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mustafa Kapı, kadro dışı bırakıldı. Terim’in de gelecek adına en güvendiği isimlerin başında gelen genç oyuncu, Galatasaray’ın sezon başından beri sözleşme uzatmak için yaptığı teklifleri kabul etmemişti. Geçtiğimiz gün bir kere daha 17 yaşındaki oyuncuya teklif yapıldı. Ancak Mustafa bu teklifi yine kabul etmeyince de kadro dışı bırakıldı. Galatasaray’ın resmî hesabından yapılan açıklamada “Son üç yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan bütün yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı.



TAKIMINI SIRTLIYOR

2020 Âdem’in yılı

∂ G.Saray, sezon başında dünya yıldızı Falcao ile Premier Lig’den Androne’yi renklerine kattı. Bu ikiliden beklenti çok büyüktü. Ancak Aslan’ın flaş golcü transferleri yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemedi. Sürpriz golcü olarak sahneye çıkan Âdem ise gösterdiği mükemmel performansıyla takımını sırtlayan isim oldu. Ligde altı gole imza atan Âdem bu gollerin beşini 2020 yılında kaydetti. Ligde 2020’de beş gol atan diğer bir isim ise Trabzonspor forması giyen Sörloth oldu.



ZORLANMA VE KANAMA VAR

Lemina derbide yok

∂ G.Saray’ın Malatya maçında sakatlanan Mario Lemina’nın yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun F.Bahçe derbisine yetişmeyeceği belirtildi.



Aslan ara vermedi

Malatya maçı sonrası Galatasaray çalışmalarına ara vermeden devam etti. Malatya karşısında 90 dakika oynayan isimler dünkü idmanda rejenarasyon çalışması yaparken diğer isimler U19 Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Saracchi ise kondisyoner eşliğinde sahada çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar bir günlük izinin ardından, Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek.