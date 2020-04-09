Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Dünyayı esir alan koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada Fenerbahçe açısından güzel gelişmeler de yaşandı. Öncelikle tüm sporcularını virüsten uzak tutmayı başaran sarı-lacivertlilerde, sezonu kapattı gözüyle bakılan Max Kruse ile fıtık ameliyatı olan Altay Bayındır sağlıklarına kavuştu. 25. haftadaki Denizli maçında yerini Zajc’a bırakmak zorunda kalan Kruse’nin sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama ve kemik ödemi tespit edilmişti. Tecrübeli yıldızın en az üç dört hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak toparlanma süreci de hesaba katıldığında Kruse’den bu sezon hayır beklenmeyeceği aşikârdı.



> Takımla dönecekler

Bu sezon ligdeki tüm maçlarda kaleyi koruyan Altay Bayındır ise ağrılara daha fazla dayanamayarak ameliyat masasına yatmıştı. Yerini Harun’a teslim ederek fıtık operasyonu geçiren genç eldivenin bir ay sahalardan uzak kalması planlanıyordu ki, lige verilecek milli ara hesaba katıldığında Altay’ın iki ya da üç maç kaçırması söz konusuydu. Bugün itibarıyla ise bisiklet egzersizlerine devam eden Altay’ın herhangi bir şikâyeti olmadığı öğrenildi. Max Kruse’nin de tedavisinde son aşamaya gelindi. Alman yıldızın en geç iki hafta içinde tamamen iyileşeceği öğrenildi.



BAŞKAN DESTEĞİ

Üyelere yardım

∂ F.Bahçe yönetimi 5 binin üzerinde 60 yaş üstü kongre üyesi ve kombine sahibine gıda ve temizlik kolisi yardımında bulundu. Yardımların finansmanı bizzat Başkan Ali Koç tarafından karşılandı. Yardımların dağıtım organizasyonunu ise yönetici Kemal Danabaş gerçekleştirdi.



Callejon harekatı

Deniz Türüç’ün beklentilerin altında kalması üzerine sağ kanat arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe’nin hedefindeki isim Jose Callejon. Sarı-lacivertliler, Napoli’yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki İspanyol’un menajeriyle temaslarda bulunuyor.