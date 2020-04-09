Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve şampiyonluk hayali kuran bordo-mavililerin önündeki tek engel koronavirüs salgını. Başkan Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisindeki yazısında hem hayallere hem de şu anki gerçeklere vurgu yaptı. Ağağoğlu “Hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da, hayallerimize ne kadar yakın olsak da...” ifadelerini kullandı.



> Aman dikkat!

Başkan ayrıca taraftara da seslenip “Bu noktada yapabileceğimiz tek şey; Covid-19’a ilişkin sağlık otoritelerinin bütün ikazlarını dikkate alarak ferdî sorumluluğumuzu, bir vatandaşlık ödeviymişçesine hayata geçirmek. Biliyoruz ki ne kadar az kişi bu virüse yakalanırsa sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük de hastanelerimizin kapasite yükü de o kadar azalacak. Bu yüzden sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Fransızlar da takibe aldı

Trabzonspor’da çıkışa geçen ve Avrupa devlerinin yakın takibine giren Alexander Sörloth için Fransızlar da devrede. Foot Marceto’nun haberine göre Marsilya ve Lyon kulüpleri, Norveçli golcü için yarışa hazır. Real Madrid,

B. Münih, Milan, Napoli ve Chelsea gibi kulüplerle adı anılan Sörloth için gözden çıkarılması gereken rakam ise 25-30 milyon avro arasında.