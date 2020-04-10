Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya henüz koronovirüs salgınının etkisinden kurtulamadı. Virüs en çok da spor organizasyonlarını vurdu. Bu yüzden UEFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıyla EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesini karara bağladı. Ancak bu bile futbol dünyasında endişeleri azaltmış değil. İngiliz basını, UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in şampiyona formatında değişiklik yapmaya hazırlandığını iddia etti. Avrupa Şampiyonası’nın, bir önceki başkan Michel Platini’nin öncülüğünde UEFA’nın 60. yıl dönümü olması sebebiyle 12 farklı Avrupa ülkesinde yapılmasına karar verilmişti. Ancak virüsün etkilerinden çıkamayan Avrupa’nın birçok şehrinin Covid-19 tehlikesi sebebiyle ev sahipliği konusunda çekindiği belirtildi.

> İngilizler hazır

Sportsmail’de yer alan haberde örnek olarak; şampiyonaya ev sahipliği yapacak şehirlerden Bilbao ve Roma gösterildi. Bu iki şehrin verdiği taahhüdü yerine getirmekte ciddi sıkıntı yaşayacağı, şampiyonanın finaline ev sahipliği yapacak olan İngiltere’nin turnuvanın tamamını düzenlemeye hazır olduğu ifade edildi. Haberde UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in, üye 55 ülke federasyonuyla video konferans yoluyla bir toplantı daha yaparak Platini’nin ‘12 farklı ülkede turnuva’ planını rafa kaldırıp tek bir ülkede yapılması konusunu gündeme getireceği vurgulandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz günlerde EURO 2020 için “Yeni bir takvim üzerinde çalışılmalı” demişti.

Yunus karantinada

Almanya’nın FC Union Berlin takımında forma giyen millî futbolcumuz Yunus Mallı, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Takımın teknik direktörü Urs Fischer, 28 yaşındaki oyuncunun 14 günlük karantina sürecinde olduğunu dile getirirken test sonucuyla ilgili bilgi vermedi.

ŞENES ERZİK

Zaten hataydı!

∂ TFF Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Avrupa Şampiyonası’nın farklı şehirlerde oynanması fikrine ben başından beri karşı çıktım. Bunun ne kadar yanlış bir karar olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

Takvim için çalışıyoruz

∂ İngilizler EURO 2020'ye talip olurken, İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkenin federasyonlarıyla görüşme hâlinde olduklarını açıkladı. Şu an için formatta bir değişikliğin bulunmadığını belirten yetkili, "Ev sahibi şehirlerle sürekli iletişim hâlindeyiz. Fikstürle ilgili de önümüzdeki süreçte duyuru yapılacak. Takvim için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullanarak kesin açıklama yapmaktan kaçındı. EURO 2020'nin ev sahipleri arasında koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya ve İspanya'nın yer alması soru işaretlerini daha da artıracağa benziyor.

Bileti erken almıştık

Bir yıl ertelenen EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklanmıştı. Türkiye, EURO 2020 vizesini, grup maçlarının bitimine bir maç kala almayı garantilemişti. Bu arada Türkiye, dün açıklanan FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.