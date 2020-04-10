Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Büyük umutlarla göreve getirilen Ersun Yanal’la yolları hayal kırıklığıyla ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde çok sayıda isim yer alıyor. Özellikle Başkan Ali Koç’un gönlünde yabancı bir hocayla çalışmak yatıyor ama yönetim kurulunda çoğunluk tek bir isimden yana; Erol Bulut. Başkan Vekili Semih Özsoy’un “Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması en önemli kriterimiz” açıklamasıyla gözlerin çevrildiği birkaç isimden birisi olan Bulut hakkındaki iddialar, “Uzun vadeli bir anlaşma çabası içindeyiz” sözleriyle güçlenmişti.

> Yabancılar pahalı

Laurent Blanc, Eusebio Di Francesco isimleri Fenerbahçe’yle birlikte anılırken sarı-lacivertlilerin Türkiye kariyerleri olan Christoph Daum, Mircea Lucessu ve Slaven Bilic’le de ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak, kariyerini İngiltere’de sürdüren Bilic’in Ada’dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Daum isminin de teknik direktör olarak değil, sportif direktör pozisyonu için masada olduğu öğrenildi. Yönetimin kriterlerini karşılayan tek aday olarak Erol Bulut kaldı. Mali çıkmazda olan sarı-lacivertlilerin, ekonomik olması, Süper Lig’i ve Fenerbahçe’yi de bilmesi sebebiyle yola Bulut’la devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

“BULUT İSTERSE GİDER”

Çavuşoğlu olur verdi

∂ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut’un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirterek, “Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın” ifadelerini kullandı.

Garry’ye talip çıktı

Fenerbahçe’nin El İttihad’dan iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için, Porto’nun devrede olduğu öne sürüldü. Portekiz basını, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Rodrigues’in Porto’nun transfer listesinde olduğunu yazdı.