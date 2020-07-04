Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç var bu akşam Antalya’da. Lider Medipol Başakşehir, formda Fraport TAV Antalyaspor'a misafir olacak. Ve ne ilginçtir ki iki takımın da 10 maçlık yenilmezlik serisi söz konusu. Başakşehir son 10 maçında yedi galibiyet ve üç beraberlik alırken, Tamer Tuna yönetimindeki Akdeniz ekibi ise bu süreçte altı galibiyet, dört beraberlik gördü. Başakşehir’de maçı daha da kritik ve önemli hâle getiren ise ciddi üç eksiğinin olması. Şampiyonluğa yürüyen İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic takımdaki yerlerini alamayacak. Kart cezası biten Martin Skrtel ise formasına kavuşacak. Denizlispor maçı öncesi kart sırındaki isimler ise Epureanu ve Enzo Crivelli.

Berkay’la 2024’e kadar

Başakşehir, sezon başında satın alma opsiyonuyla Hamburg’dan kiraladığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ın bonservisini aldı. Genç isim 2024’e kadar Başakşehir’de.