Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan, evindeki maçı kazanarak Devler Ligi umudunu devam ettirmek, Fırtına ise lig sonunda kupayı kucaklama düşüncesinde...



> Kaybeden taraf yanar

Zirve mücadelesinde haftanın en kritik karşılaşması Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi bileti kovalayan Galatasaray, 36 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşma, ligin kalan haftalarını da büyük ölçüde şekillendirecek. Her iki takımın da galibiyetten başka düşüncesi yok. 29 maçta kalesinde 26 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak göze batarken rakip filelere 65 gol sığdıran Trabzonspor ligin açık ara en golcü takımı durumunda. Bir anlamda bu karşılaşma ‘atan’ ile ‘tutan’ın kapışması olacak.



Beş maçtır kazanamıyor

Lige verilen koronavirüs molası Galatasaray’a yaramadı. Sarı-kırmızılılar, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı beş lig maçında Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep ve Başakşehir ile berabere kalırken Çaykur Rizespor’a mağlup oldu ve zirve yarışından geride kaldı.



G.Saray’da ‘sarı’ alarm!

Galatasaray’da Trabzonspor mücadelesi öncesinde dört futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Seri, Feghouli, Ömer Bayram ve Saracchi, maçta kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında görev yapamayacak.



129 - G.Saray ile Trabzonspor tarihlerinde 129. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 58-42 üstünlüğü bulunuyor.



> Maçı Cüneyt Çakır yönetecek

Ligin en az gol yiyen takımı olmakla birlikte Galatasaray son dönemde savunma oyuncularının eksikliği yüzünden büyük sıkıntı çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Rize deplasmanında kaval kemiği kırılan kaleci Muslera olmayacak. Sakatlığı geçen Mariano’nun oynaması bekleniyor. Monaco’nun geri çağırdığı Onyekuru’nun dışında Andone ve Lemina sakatlıkları, Âdem Büyük ise cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Trabzonspor’da ise cezalı Pereira ile Hosseini yok. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Bu dev karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Testler temiz çıktı

Dev karşılaşma öncesi takımların Covid-19 testlerinin temiz çıktığı açıklandı. Koronavirüs arası sonrasında 11. defa testten geçen bordo-mavililer herhangi bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım da oyuncu ve teknik heyetin test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.



Dış sahada ‘Fırtına’ esiyor

Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019’da Sivasspor’dan 2-1’lik sonuçla alan Trabzonspor, 285 gündür deplasmanda kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor.



510 - Trabzonspor, 510 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer bu süreçte, 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı, yenilmedi.

GALATASARAY, GALİBİYET FORMÜLÜNÜ BELİRLEDİ

Başakşehir taktiği

Sakat ve cezalıların çokluğunda bir de Onyekuru’yu kaybeden Fatih Terim “Başakşehir maçındaki gibi oynayın, kazanırız” dedi. Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sakatlıklar, cezalılar derken Onyekuru’yu da kaybetmenin şokunu yaşıyor. Kiralık sözleşmesinin sona erdiği gün Monaco’nun geri çağırdığı oyuncu istemeyerek de olsa Fransa’ya dönmek mecburiyetinde kaldı. Sarı-kırmızılılar hayati önem taşıyan Trabzonspor maçına ayrıca Muslera, Falcao, Andone, Lemina, Luyindama ve cezalı olan Âdem’den de mahrum olarak çıkacak. Ancak eksiklerin çokluğu teknik direktör Fatih Terim’i endişelendirmiyor.



> Gördüğün yerden vur

“Sahaya on bir kişi çıktıktan sonra eksiğimiz yok demektir” diyen tecrübeli hoca oyuncularına geçtiğimiz haftaki Başakşehir karşılaşmasını örnek gösterdi. Yine eksiklere rağmen ikinci yarıda harika bir futbol ortaya koyduklarını hatırlatan Terim “O maçtaki 45 dakikayı Trabzonspor karşılaşmasında 90 dakikaya çıkarmanızı istiyorum. Baskılı oynayacağız, rakibin pas organizasyonunu bozacağız. Kaleyi gördüğünüz yerden şut çekmenizi istiyorum” dedi.



ONYEKURU VEDA ETTİ

Yolun açık olsun Henry

∂ Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru dün Florya’da eski takım arkadaşlarına veda ederek, kulübü Monaco’nun yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında “Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun” ifadeleri kullanıldı.



TRABZONSPOR, ‘HÜCUM’ EDECEK

Dik oynayacağız!

Öne geçtiği bazı maçlarda zorlanan bordo-mavililerde teknik patron Hüseyin Çimşir “Geriye çekilmek yok” talimatını verdiTrabzonspor için Galatasaray karşılaşması âdeta ‘erken final’ niteliği taşıyor. Karadeniz ekibi bu maçı kazanıp şampiyonluk hedefini güçlendirmek istiyor. Trabzonspor’un sezon başından bu yana dikkati çeken bir özelliği ise öne geçtiği maçları ‘cebine koyma’ konusunda yaşadığı sıkıntı. Bordo-mavililer üstünlüğe ulaştıktan sonra yediği gollerle tam 22 puan kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de en çok eleştirildiği konulardan biri, takımın geriye yaslanması.



> Baskın basanındır

Trabzonspor’un kritik karşılaşmadaki parolası ‘Hücum’ olacak. Oyuncularına maça önde baskı yaparak başlayacaklarını söyleyen genç teknik adam “Orta saha üstünlüğü mutlaka bizde olmalı. Rakibin pas trafiğini kesip hızlı hücumlarla da savunmayı dengesiz yakalamaya çalışacağız. Öne de geçsek asla geriye yaslanmak yok. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Dik oynayacağız, maçtan başımız dik ayrılacağız” ifadelerini kullandı.



TRABZON MAÇA HAZIR

Meşaleli uğurlama

∂ G.Saray maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonsporlu futbolcular dün akşam İstanbul’a geldi. Tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye, havalimanına kadar eşlik etti.