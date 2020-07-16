Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), daha önce anlaşmaya varılan mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor’a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, bordo-mavililer de bunu Uluslararası Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. Bordo-mavili kulüple ilgili olarak CAS duruşması bugün gerçekleştirilecek. 2019 yılında 23 milyon TL kâr açıklamasına, hiçbir oyuncuya, menajere ve kulübe borcu olmamasına rağmen verilen bu ceza bordo-mavili takımda şok etkisi yapmıştı. Ceza açıklamasının ardından kolları sıvayan Karadeniz ekibi, İsviçre’deki hukukçuların da görüşünü alarak kapsamlı bir savunma hazırlayıp 28 sayfalık raporu sunmuştu.

> Usta’dan yardım eli

Trabzonspor’un davası Covid-19 pandemisi sebebiyle video-konferans metoduyla bugün görülecek. Davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dâhil birçok yönetici ve hukukçu yer alacak. Göreve geldikleri günden bu yana kulübün ekonomik anlamda yaptığı atılımları ve transfer politikasındaki tutarlılığı anlatacak olan bordo-mavili yönetim, kulübün hiçbir oyuncu ve kulübe borcunun olmadığının altını çizecek. Duruşmada kulübün daha önce FIFA’da yer alan dosyaları tek tek çözüme kavuşturulduğu anlatılacak. Ayrıca eski başkan Muharrem Usta’nın da geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon liralık kısmı kulübe bağışlamış olması da bordo-mavililerin elini güçlendirecek.

> Para cezasına döner

Geçtiğimiz günlerde Manchester City’ye verilen iki yıllık men cezasının CAS tarafından kaldırılması da Trabzonspor için umut oldu. Karadeniz ekibi, bu kararın kendileri için de emsal teşkil edeceğini düşünüyor. Sağlam bir savunma hazırladıklarını ve hukukçularla yaptıkları görüşmede bütün gelişmelerin Trabzonspor’un lehine olduğunu gözlemlediğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu kurmaylarına “Bu cezanın kaldırılacağından en küçük bir şüphem bile yok. Yapılan yanlış değerlendirmeyi belgeleriyle çürütüp Avrupa biletini alacağız” ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer Manchester City örneğinde olduğu gibi men cezasının para cezasına dönmesini bekliyor.

Sorumluluk bende

Denizlispor’a yenilerek şampiyonluk şansını elinin tersiyle iten Trabzonspor’da hedef tahtası hâline gelen teknik direktör Hüseyin Çimşir, moral ve motivasyon anlamında çöküş yaşayan takımı toparlamaya çalışıyor. Oyuncularıyla dünkü idman öncesi bir toplantı yapan Çimşir, bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylerken “Ben sizin ne kadar iyi niyetle mücadele ettiğinizi biliyorum. Elbette hatalar yaptık, bunun karşılığında da puanlar kaybettik. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşıp camiamıza kendimizi affettirmemiz lazım. Daha önümüzde bir de kupa finali var. Gardımızı düşürürsek hayal kırıklığımız ikiye katlanır” ifadelerini kullandı.

TRABZON İSTİYORDU

Serdar’a talip çok

∂ Almanya 2. Ligi’nde Darmstadt’da forma giyen ve bu sezon attığı 19 golle göze batan Serdar Dursun’u kadroya katmak isteyen Trabzonspor’un işi kolay olmayacak. Almanya’dan ayrılmak istemeyen genç oyuncuya Bundesliga takımlarından Augsburg ve Mainz da talip oldu.

Ayrılık şarkısı

Trabzonspor’da kaptan Jose Sosa’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sosa’nın yakın çevresine sezon sonunda ülkesi Arjantin’e dönmek istediğini söylediği belirtildi. Kulislerde bomba gibi patlayan iddia sonrasında, bordo-mavili yönetim Sosa’yla görüşme kararı aldı.