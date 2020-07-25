Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sahada olmasa da transferde etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe tam anlamıyla gaza basmış durumda. Genç isimler için verdiği derbilerden zaferlerle çıkan, adı Galatasaray’la anılan Mert Hakan’ı şık bir çalımla kapan sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül ve Filip Novak konusunda da önemli mesafe katetti. Kulüp tarafından henüz doğrulanmasa da Beşiktaş’tan ayrılmayı kafasına koyan 35’lik Gökhan’ın kariyerini çubukluyla bitirmek için müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile sözleştiği öne sürüldü. Fenerbahçe, sol bek sancısını da bu sezon ligde, kupada ağlarını havalandıran Filip Novak’la dindirme kararı aldı. Henüz Trabzonspor’la anlaşamayan Çek savunmacının da 500 bin avro imza parası ve senelik 1,4 milyon avrodan üç yıllık teklifi kabul ettiği iddia edildi.

> Transfer limite bağlı

Ancak doludizgin devam eden transfer sürecinde Fenerbahçe’yi asıl zorlayacak konu tamamen duygusal. Finansal sıkıntı içindeki sarı-lacivertliler, finansal fair play anlaşması sebebiyle mayıs sonunda UEFA’ya denk bütçe sunmak zorunda. TFF’nin belirleyeceği harcama limitleri de Fenerbahçe’nin transfer sınırlarını belirleyecek. Sil baştan kadro çalışmasındaki sarı-lacivertliler, FFP gereği ancak elde ettiği kadar bonservis harcaması yapabilecek ve TFF’nin belirlediği limitleri de aşamayacak. Aksi ağır takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacak. TFF’nin limitleri 3 Ağustos’ta açıklaması bekleniyor. Geçen sezonki 257 milyon liralık rakama yakın bir limiti olması beklenen Fenerbahçe, bu süreçte kadroda düşünmediği oyunculardan kurtulabilmek için yoğun mesai harcıyor.

RAKİP YİNE AYNI

Kaan Ayhan kapışması

∂ Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet transferde de hız kesmiyor. Mert Hakan transferinden mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler şimdi de Kaan Ayhan için Galatasaray’la yarışıyor. Sözleşmesinde 2,5 milyon avroya serbest kalır maddesi olan 25 yaşındaki savunmacıya Fenerbahçe senelik 1,6 milyon avrodan üç yıllık teklif yaptı.

20 milyon avroluk tasarruf tedbiri

Fenerbahçe, Zanka, Frey, Zajc, Rodrigues, Alper, Tolgay, Jailson, Mehmet, Hasan Ali ve Dirar’la yolları ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi fesh edilen Isla ve kariyerini noktalayacak Emre de bu gruba dâhil edildiğinde sarı-lacivertliler yaklaşık 20 milyon avroluk ödeme yükünden kurtulacak. Ayrıca Zanka, Frey, Zajc, Jailson, Alper, Tolgay ve Dirar’dan önemli bir bonservis geliri elde edilmesi bekleniyor.