Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu daldaki rekor daha önce Rus Atlet Veronika Kravtcova tarafından, Yunanistan'ın Porto Koufo şehrinde 160 metre ile kırılmıştı. Yeni dünya rekoru için tek nefesle 165 metre gidecek olan millî sporcu, resmî rekor denemesini 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Sokakağzı mevkiinde gerçekleştirecek. Bu tarihi, Çanakkale Destanı’nın dönüm noktası olan 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 105. yıl dönümü sebebiyle seçen Erken “Üç aydır kamptayım. Antrenmanlarda hedeflediğim mesafenin de üzerine çıktım. Ülkeme yeni bir dünya rekoru kazandırmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.