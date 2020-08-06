Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen siyah-beyazlı ekibin bir diğer ismi Caner Erkin de Beşiktaş'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu, sosyal medya hesabından "İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kapten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun... Siz de hakkınızı helal edin" dedi.