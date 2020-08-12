Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi herkesi vurdu. Hem de öyle böyle değil. Futbol sektörü de bundan fazlasıyla etkilendi. Borsada hissesi olan kulüp bilançolarında bu net şekilde görüldü. Bir önceki dönem dört büyük kulübün toplam zararı 576 milyon TL olurken salgın sürecinde bu 716 milyon TL’ye çıktı. Sportif başarıların da etkili olduğu değerlendirme sonucunda geçen dönemin kar eden (26 milyon TL) kulübü Galatasaray da zarara geçti. En büyük zarar ise Beşiktaş Kulübü’ne ait. Bir önceki dönem zararı 305 milyon TL olan siyah-beyazlılar yeni dönemde 478 milyon TL’lik zararı gördü. Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından ise durum bir pozitife gitti. Fenerbahçe 205 milyon liradan 155 milyon liraya düşürürken, Trabzonspor 66 milyon liralık zararı 36 milyon liraya kadar indirdi. Şunu da hatırlatalım; Haziran ve temmuz geliri ara dönem bilançolarına yansıdığında zarar 716 milyon TL’den 676 milyon liraya inecek.