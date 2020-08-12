Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, elini kolunu bağlayan transfer limitine oyuncu satışıyla çözüm arıyor. Sarı-lacivertliler elindeki en değerli oyuncu olan Vedat Muriç’i ısrarla isteyen Lazio’yla kıran kırana pazarlığa devam ediyor. Uzun süredir Kosovalı golcünün peşinde olan İtalyan devi 15 milyon avroluk ilk teklife 3 milyon avroluk bonusu da eklemişti. Fenerbahçe’nin ret cevabı üzerine Lazio rakamı 20 milyon avroya yükseltti. Ancak Muriç’ten minimum 20 milyon avroluk bir kazanç hedefleyen Fenerbahçe bu rakamı da henüz onaylamadı. Vedat’ı 3,5 milyon avroya aldığı Rizespor’la yaptığı anlaşma doğrultusunda Karadeniz ekibine satış sonrası kârdan yüzde 15 ödeyecek sarı-lacivertlilerin beklentisi 23 milyon avro.

> Tosun da listede

Görüşmeler yoğun şekilde devam ederken daha önce Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini söyleyen Vedat Muriç’in gönlü Lazio’ya kaymış durumda. Öte yandan Fenerbahçe, Muriç’in alternatifini de belirledi. Yıldız golcünün ayrılması hâlinde boşluğu Papiss Cisse’ye dolduracak. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Senegalli, Erol Bulut’un Alanyaspor’un da sezonu 38 maçta 26 golle tamamlamıştı. Bulut’un da etkisiyle Fenerbahçe’ye sıcak bakan Cisse’ye bir senelik sözleşme önerecek olan sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Cenk Tosun. Emre Belözoğlu’nun görüştüğü Beşiktaş’ın eski golcüsü için Everton’la temaslar sürüyor. Cenk’in kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Vites yükseliyor

F.Bahçe’de futbolcular dün laktat testinden geçti. Ayrıca oyuncuların yap ölçümleri ve üç boyutlu vücut analizleri yapıldı. Yarından itibaren günde çift idman yapmaya başlayacak sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası’na gitmeden önce bir hazırlık maçı oynayacak. Topuk’ta taktik ağırlıklı çalışmalara geçilecek.

Minimum 4 kilometre şartı

F.Bahçe’de yeni teknik direktör Erol Bulut, takımın fizik gücünü üst seviyeye çıkarmak için dokunuşlara başladı. Antrenman metotlarını sürekli güncelleyen ve bu bağlamda çağı yakaladığına vurgu yapılarak takımın başına getirilen Bulut, idmanlarda minimum 4 kilometre koşma şartı koydu. Ayrıca disiplinden taviz vermeyen Bulut, iki idman arası tesislerde dinlenmesini istediği oyuncularına yemeklere de takım hâlinde katılmaları yönünde talimat verdi. Böylece arkadaşlık ve takımdaşlık üst seviyeye çıkarılacak.

İTALYANLAR SIRADA

Zajc kıymete bindi

∂ Kadroda düşünülmeyen isimlerden Miha Zajc için İtalyan kulüpleri sıraya girdi. Fenerbahçe’nin 4 milyon avro bonservis talep ettiği Sloven oyuncu için Bologna ve Hellas Verona’dan sonra Seri A’ya yükselen Benevento da devrede. Empoli’den gelen Zajc da Çizme’ye geri dönmek istiyor.

HARUN AYRILMAK İSTİYOR

Gemileri yaktı

∂ Müzmin yedek Harun Tekin sözleşmesi devam etmesine rağmen Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor. Otuz bir yaşındaki eldiven bir çok takımın transfer listesinde. Kaleci arayışındaki sarı-lacivertliler, hedeflenen isimlerden biriyle anlaşma sağlandığında Harun’a vize verecek.