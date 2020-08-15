Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ve Beşiktaş, Kayserispor’un yıldız oyuncu Bernard Mensah’ı transfer etmek için karşı karşıya. UEFA’nın FFP denetiminde olan ve kuralların dışına çıkmadan 25 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, renktaşlarına iki opsiyonlu tekliflerini iletti. Kayserispor, Atletico Madrid’den aldığı Mensah’ı, 3,8 milyon avrodan aşağıya vermek istemiyor. Ayrıca Madrid ekibinin sözleşmesine eklettiği sonraki satışında yüzde 40 maddesi oyuncunun maliyetini iyice arttırıyor. Şu ana kadar hiçbir oyuncunu satamayan Galatasaray ise Mensah’ı kadrosuna katabilmek için geliştirdiği iki formülü de Kayserispor’a sundu.

> 3 milyon avroya çıktı

İlk seçenekte daha önce Luyindama’da benzer bir yol izleyen Cim-Bom mecburi satın alma maddesi ile ‘25 yaşındaki Ganalı oyuncuyu 1,5 milyon avroya kiralayalım seneye ise 1,3 milyon avroya alalım’ teklifini sundu. İkinci alternatif teklif ise ‘Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir isimlerinden istediğiniz varsa takas yapalım’ şeklinde. Bu öneriler şu an masada. Ancak Beşiktaş’ın da Mensah konusunda ısrarcı olduğu ve 3 milyon avroluk bir teklifte bulundukları biliniyor. Kayserispor yönetimi kendileri için en avantajlı teklifi değerlendirecek olsa da Mensah’ın Galatasaray’a gitmek istemesi sarı-kırmızılıları masada avantajlı hâle getiriyor.

BİR YILLIK İMZA SONRASI CENGİZ:

Donk, G.Saray’a kalpten bağlı

∂ Sarı-kırmızılılarda mukavelesi biten Ryan Donk ile bir yıllık anlaşma yapıldı. KAP bildiriminde Hollandalı oyuncunun bir sezon için 515 bin 750 avro ücret alacağı açıklandı. Başkan Mustafa Cengiz “Yüzde 15 indirim talebimizi ilk kabul edenlerden biri Donk oldu. Hiç gözünü kırpmadan imzayı attı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray’a kalpten de bağlı olduğunu gösterdi” dedi.

Kerem idmanda

Galatasaray yeni transferler Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı arka arkaya resmî bildirimlerle açıkladı. Ancak Kerem Aktürkoğlu’ndan ise ses çıkmadı. Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki kanat oyuncusunun da Galatasaray ile idmanlara çıktığı yetişme parasıyla alakalı konunun çözümlenmesinin beklendiği öğrenildi.

Koronavirüs hortladı

Pandemi sürecinde bütün futbol takvimi değişirken, seyircisiz maçlar, yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması gibi maddi zorluklarla da mücadele eden takımlar sezon öncesi durumun ciddiyetini bir defa daha yaşıyor. Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü tarihlerde Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak bu hastalığa yakalanmış sonrasında sağlıklarına kavuşmuşlardı. Fenerbahçe’de bir futbolcunun ardından dün de arka arkaya koronavirüs haberleri geldi. G.Saray’da iki, Trabzonspor’da bir, Menemen’de on isimde pozitif vakaya rastlandı.

PAŞA’DAN GELİYOR

Kale Fatih'in

∂ Galatasaray, Çaykur Rize maçında şansız bir sakatlık yaşayan ve ayağı iki yerden kırılan Fernando Muslera’nın dönüşüne kadar kaleyi emanet edeceği isimi buldu: Fatih Öztürk. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa’nın 33 yaşındaki file bekçisi ile uzun zamandır görüşmelerini sürdürüyordu. Kasımpaşa yönetimi, bir sene daha sözleşmesi bulunan Fatih’in sarı-kırmızılılara gitmek istemesinden dolayı iki tarafın anlaşması hâlinde bonservis bedeli istemeyeceğini belirterek oyuncusu ile sözleşmesini fesih etti. Bu gelişme üzerine tecrübeli eldiven ile Galatasaray Kulübü anlaşma detaylarını görüşmeye başladı.