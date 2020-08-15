Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde transfer hareketliliği var. Filip Novak ve Jose Sosa ile yolları ayrılan Karadeniz ekibi sol bek ve orta saha takviyelerine bir de stoper ekliyor. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, son olarak Celtic'te forma giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Jozo Simunovic ile prensipte anlaştı. Celtic’in bir yıllık opsiyonu kullanmadığı Simunovic’in bonservisinin elinde olması avantaj. 2015'te Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon avro bedelle transfer edilen savunma oyuncusu Celtic’te 5 lig şampiyonluğu gördü.

> Marcone pazarlığı

Bu arada Karadeniz ekibinin Boca Juniors'tan orta saha oyuncusu Ivan Marcone için Arjantin ekibine resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Bordo-mavililer, Marcano'nun maçların yüzde 70'inde forma giymesi halinde 3 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonunu içeren teklifi Boca Juniors tarafından düşük bulundu. İki takım arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Marcone’nin düzenli oynayabileceği bir takımda gitmek istemesi bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.