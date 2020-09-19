Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta yeniden forma giyebilmek için Yeni Malatyaspor’a 4 milyon lira fesih bedelini cebinden ödeyen Gökhan Töre, hayaline kavuştu. 2013-19 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeniden yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gökhan Töre “Tekrardan bu formayı taşımak ve bu camiaya dönmek beni çok gururlandırdı. Sergen Hoca’ma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yıllık 4,5 milyon TL

∂ Beşiktaşlı taraftarlara da mesaj gönderen Gökhan “Onlarla aramdaki bağ bambaşka. Taraftarımızın sevgisini her zaman hissetim. Beni hep destekleyen taraftarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Gökhan Töre’ye 4,5 milyon TL garanti ücret verecek, maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8,5 milyon TL’ye yükselecek. Beşiktaş, Gökhan’ın yanı sıra Montero’nun da lisansını çıkardı.

KARTAL'A ZORLU RAKİP

Nereden çıktın Milan!

∂ UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu. Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu. Play-off turuna kalmaları hâlinde ise Alanyaspor, Mura-PSV maçının galibiyle; Beşiktaş, Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle; Galatasaray da Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.