Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
20.09.2020 - 20:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Etiketler : Fenerbahçe,Hatayspor,hazırlık,
733260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/733260.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
02
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
06
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
08
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
16
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
18
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
19
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
21
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor 0 - 0 Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa 2 - 0 Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
03
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
04
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
05
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
06
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
10
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
11
ALTAY
1
0
1
0
0
1
12
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
13
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
14
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu 0 - 2 Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor