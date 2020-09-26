Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın, toplam kadro değeri 22,7 milyon avro olan Portekiz’in orta sıra takımlarından Rio Ave’ye elenip Avrupa’ya veda etmesi hem taraftarı kızdırdı, hem de kulübü büyük bir gelirden mahrum etti. Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezası almasının ardından ligi üçüncü bitiren Beşiktaş için aslında Şampiyonlar Ligi şansı doğmuştu. Devler Ligi’ne girmek en az 250 milyon liralık bir gelirin elde edilmesi manasına geliyordu.

Üst üste hüsran

Ancak siyah-beyazlılar Yunanistan’ın PAOK takımına 3-1 yenilerek bu büyük rüyayı erken sonlandırdı. Ancak yine de Avrupa Ligi’nde yola devam etme umudu sürüyordu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Rio Ave gibi ‘çerez’ bir takım çıkmıştı Kartal’ın karşısına. Beşiktaş evinde öne geçtiği maçta bitime beş dakika kala kalesinde golü görünce maç uzatmalara taşınmış, penaltı atışlarında ise üst üste gelen ‘karavanalarla’ Kartal, Avrupa’ya veda etmişti.

Direkt gitmek vardı

Avrupa Ligi’nin elde kaçması ise Beşiktaş’ın en az 10 milyon avroluk (Yaklaşık 90 milyon lira) bir gelirden de olmasına sebep oldu. Kısaca siyah-beyazlılar 250 milyon liralık bir gelir beklerken, 90 milyon avronun de elinden uçup gitmesini engelleyemedi. Beşiktaş, geçen sezon ligi dördüncü bitirse direkt Avrupa Ligi gruplarına kalacak ve bu para kasaya girecekti. Lig dördüncüsü Sivas daha sezon başında bu bedeli garantiledi. Bir başka deyişle Beşiktaş’a ödül gibi görünen üçüncülük, cezaya dönüşmüş oldu.

Bu ne biçim bir futbol!

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun süredir takımın başında yer almayan Sergen Yalçın, karantina süresinin dolmasından sonra dün Ümraniye’ye döndü. Rio Ave hezimeti sebebiyle oyuncularına sitem eden Sergen Yalçın “Bu ne biçim oyun? Ne kadar kolay gol kaçırıyorsunuz, sizi tanıyamadım” diye söylendi.

SAKATLANIRSA GÖNDERİLECEK

Aboubakar’a şartlı sözleşme

Beşiktaş, eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir senesi opsiyonlu iki senelik sözleşme imzaladı. Kamerunlu oyuncuyu dört saat süren detaylı sağlık kontrolünden geçiren siyah-beyazlılar mukaveleye “Sakatlığı nüksederse sözleşmesi tek taraflı feshedebilir" maddesini koydu. Bu arada evrakları yetiştirilen ve lisansı çıkarılan Aboubakar yarınki Konyaspor maçında forma giyebilecek.

GALİBİYETİ UNUTTU

Avrupa kâbusu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 13 maçta sadece iki defa kazanabildi. Bu maçlarda iki de beraberlik alan siyah-beyazlılar tam dokuz mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş’ın Avrupa maçlarında gol yeme serisi de 14 maça çıktı.