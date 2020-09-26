Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Fransa Açık, bu yıl 27 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 119. kez organize edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen organizasyon, yarın TSİ 12.00'de başkent Paris'te başlayacak.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen ve normalde sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Roland Garros, Wimbledon'ın iptali ve takvimdeki değişiklik sebebiyle 2020'nin 3. ve son "grand slam"i olacak.

Ülkenin vaka sayılarındaki artışın sebep olduğu endişeler altında düzenlenecek Fransa Açık, 1947'den bu yana ilk defa alışılageldiği gibi mayıs-haziran döneminde yapılmayacak.

Bu yıl daha soğuk hava koşulları altında oynanacak Roland Garros'da ayrıca kullanılan topların markası da değişti.

Geçen yıl toplam 42 milyon 661 bin avro para ödülünün dağıtıldığı Fransa Açık, birçok spor etkinliği gibi Kovid-19'dan olumsuz etkilendi.

Bu yıl dağıtılan toplam ödül, yüzde 11 azalarak 38 milyon avroya, tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,3 milyondan 1,6 milyon avroya düştü.

Günlük 1000 seyirci limiti

2020 Fransa Açık, Kovid-19 salgını sonrası seyirci alınan ilk grand slam tenis turnuvası olacak. ilk etapta 11 bin 500 olarak planlanan, sonrasında 5000'e düşürülen günlük seyirci sayısı, salgın kaynaklı endişeler sebebiyle 1000'e indirildi.

Bu doğrultuda Roland Garros yerleşkesindeki 16 kortun tribünlerine, günde toplam 1000 seyirci alınacak. İzleyiciler, yerleşkede bulunduğu süre zarfında maske takacak.

Fransa'ya girişleri sonrası yapılan testin sonucu negatif çıkan tenisçiler, turnuvaya katılabilecek. 5 günde bir teste tabi tutulacak oyuncular, organizasyon tarafından belirlenen iki otelde konaklayacak.

Merkez kort açılır-kapanır çatıya kavuştu

İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'deki maçlar, bu yıldan itibaren yağmurdan etkilenmeyecek.

2019'da başlatılan yenileme sonrası kapasitesi 15 bin 225'e çıkan Philippe Chatrier Kortu'na eklenen çatı sistemi, yaklaşık 15 dakikada kapanabiliyor.

Gözler Nadal'da

Fransa Açık'ta tüm gözler, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın üstünde olacak. Roland Garros'yu 12 defa kazanan Nadal, bir kez daha zirveye çıkarsa 20 şampiyonlukla Roger Federer'e ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale edecek.

Fakat salgın sebebiyle tenis maçlarının durdurulduğu şubattan sonra ilk turnuvasına bu ay Roma Açık'ta çıkan ve çeyrek finalde elenen Nadal'ın form durumu, merak konusu.

Ayrıca Fransa'ya, Roma Açık'ı kazanarak gelen dünya 1 numarası Novak Djokovic ve bu yıl Avustralya Açık'ta final oynayan, ABD Açık'ta ise kariyerinin ilk grand slam zaferini yaşayan 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem de düşünüldüğünde, Nadal'ı her zamankinden zor bir turnuvanın beklediği söylenebilir.

4. turda toprak kortun önemli isimlerinden Fabio Fognini (14 numaralı seribaşı), çeyrek finalde ise Alexander Zverev (6) ile eşleşme ihtimali yüksek Nadal'ın, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında ise son 2 yılın finalisti Thiem, Gael Monfils (8), Roma Masters çeyrek finalinde yenildiği Diego Schwartzman (12) ve 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka (16) öne çıkıyor.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da elde eden Djokovic de Daniil Medvedev (4 numaralı seribaşı), Stefanos Tsitsipas (5), Matteo Berrettini (7), Denis Shapovalov'un (9) yanı sıra toprak zeminin tehlikeli isimleri Roberto Bautista (10) ve Pablo Carreno (17) ile beraber ana tablonun aynı yarısında yer alıyor.