Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda temsilcimiz Başakşehir, önceki akşam kendi evinde Fransa temsilcisi PSG’ye 2-0 mağlup oldu ancak ortaya koyduğu futbolla da alkış aldı. Fransız basını PSG’nin kolay geçmesini bekledikleri bir maçta zar zor kazandığını yazarken gollerin sahibi 20 yaşındaki Moise Kean ile kaleci Keylor Navas’ın kahramanlaştığını yazdı.

PSG bazen aciz kaldı

France Football “Zafere rağmen PSG’de toplu ilgisizlik sorunu vardı. Kazandılar ama parlamadılar! Topal-Kahveci-Özcan üçlüsüne karşı oynayan Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü” ifadelerini kullandı. L’Equipe ise “Teşekkürler Moise Kean” başlığını kullanırken “PSG, Kean sayesinde Başakşehir’den kurtuldu” değerlendirmesinde bulundu.

“ORTA SAHADA EZİLDİLER”

“Neymar'ın sakatlığıyla PSG, Başakşehir'in 4-3-3 dizilişine karşılık orta sahada çoğu zaman ezildi” yorumunu yapan Fransız basını, PSG'de hiçbir oyuncunun sayısal yetersizliği telafi edemediği için Başakşehir’in 16 şut attığını yazdı.