Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçında VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Ceyhun Sesigüzel olacak.