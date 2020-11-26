Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den seçim değerlendirmesi... Kongre yapmak için başvuruda bulunduklarını ifade eden Cengiz, bazılarının ‘baskın seçim’ yorumuna tepki gösterip “Siz baskın seçim görmemişsiniz. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu bir de transfer planlaması yapıldı. 20 Ocak’ta seçime girdik. 25 Ocak’ta devir teslim aldık. 31 Ocak’ta transfer sezonu kapandı. O dönem hocanın da onayıyla Ndiaye’yi üç günde sattık. Seçim kararı ilan ettiğimizden 31 Ocak’a kadar 45-50 gün var. Yönetim olarak altı transfer dönemi geçirdik. Altı tane dayak yedik” dedi.

Kararım 4 Aralık’ta

Divanda denetlemenin okunmadığını ve ağır tüzük ihlali yapıldığını belirten Cengiz “Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen hastalık bakımından tekim. ‘Aynı anda dört ameliyat yok’ diyorlar. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Ne kadar doğru hareket ettiğimiz ortada. Aynı anda üç dört aday çıktı. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galatasaray için aday oldu. Etik diyenler etiket için çıkmasınlar” dedi. Cengiz, adaylığı konusundaki kararını ise 4 Aralık’ta vereceğini söyledi.

Virüs tedbirleri var: Seçim tehir mi?

Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın sebebiyle G.Saray'da seçimin ileri tarihe atılabileceği de iddia edildi. Dünkü açıklamaları sırasında bu ihtimale de değinen Mustafa Cengiz,"Elbet seçim olacak. Bu pandemi de elbet bitecek. Enseyi karartmayın" dedi.