Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Beşiktaş’a yenilip Şampiyonlar Ligi’nde de Manchester United karşısında ağır bir yenilgi alan Başakşehir, lige dönüşte Denizlispor’a takıldı. Hem de beklenmedik bir sonla. Maçın kesin favorisi olan Başakşehir evindeki maça iyi başladı. Son haftaların formda golcüsü Gulbrandsen 11 ve 21’de rakip ağları havalandırıp Başakşehir’i 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

Rehavete kapılınca

İkinci yarıda da üstün oyununun sürdüren turuncu-lacivertliler 55’de Visca’nın kornerinde Demba Ba ile 3-0’ı yakaladı. Skorun verdiği rahatlıkla Başakşehir gevşeyince Denizli, 62’de Özer’le ilk uyarıyı yaptı. 90+2’de kaleciden seken topu Rodallega tamamladı. 90+7’de de Skrtel’in elle müdahalesinde penaltı kararı çıktı. Atışı kullanan Murawski, Başakşehir’e şoku yaşatan skoru tayin etti: 3-0.

YUMLU VE SKRTEL KAPIŞTI

Maç sonrası gerginlik

∂ 3-3 berabere biten maçın ardından saha içi karıştı. Mustafa Yumlu ile Skrtel arasında başlayan sözlü tartışmaya diğer futbolcular da katılınca itişmeler oldu. Denizlispor’un kaptanı Rodellega ile Başakşehir’in teknik heyeti araya girip olayların büyümesini engelledi.

KENAN ATİK ÇOK MUTLU

Her takım yapamaz

∂ Denizlispor’un teknik sorumlusu Kenan Atik, 3-0’dan geri dönüp 1 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. “Başakşehir gibi bir takıma üç gol atıp beraberliği yakalamak her takımın yapabileceği bir şey değil. Oyuncularımız sahada büyük karakter gösterdi” dedi.