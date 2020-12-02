Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği tarihî maçta bir gol atan kaptan Necip Uysal, basın mensuplarının karşısına çıktı. Derbide gol atacağını hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Maç sabahı bu his geldi. Utku Yuvakuran'a söyledim. O da bana 'Gol atarsan kay' dedi. Ben de yaptım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. 15 yıl önceki 4-3'lük maçı statta izlemiştim" dedi. Derbi galibiyetine ihtiyaç duyduklarını belirten Kaptan Necip, "Taraftarımızı da güldürdük. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Büyük fedâkarlık

Zaman zaman eleştirilmesine aldırmadığını söyleyen Necip Uysal, "Eleştirilere açığım. Kötü çok maç oynadım ama sahaya çıktığımda kimse 'Necip savaşmadı' diyemez. Nerede eksik olursa oynarım. İhtiyaç olursa kaleye de geçerim, sıkıntı yok. Şu an bir yılda alacağım parayı üç yılda alıyorum. Beşiktaş için her türlü fedakârlığı yapıyorum" dedi. Tecrübeli futbolcu, millî takımla ilgili ise "Bu karar Şenol Hoca'mızın takdiridir. Ben elimden geldiğince çalışmalara devam ediyorum" dedi.

VIda da geri döndü

Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından yüzleri güldüren bir gelişme daha yaşandı. Millî takım haftasında Covid-19 testi pozitif çıktığı için 14 günlük karantina süresi geçirmek zorunda kalan Domagoj Vida, dün idmanlara katılmaya başladı. Hırvat stoperin de takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş'ta üç eksik kaldı. İkinci Covid-19 testi de pozitif çıkan Ajdin Hasic, sakatlıkları süren Ljajic ve Gökhan Töre de dünkü idmana katılmadı.

TARİHÎ HATIRAYA HÜCUM

Formalar kapış kapış

∂ Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaşlı oyuncuların imzaladıkları formalar açık artırma ile satışa sunuldu. Kadıköy'deki maçta giyilen formalara verilen tekliflerle yaklaşık 7 bin avro toplandı. Aboubakar'ın forması 850 avroluk teklifle zirvede yer alırken Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'ın formalarından ayrı ayrı 675 avro gelir elde edildi.

BONSERVİSİ İSTENİYOR

Hedef adam Rosier

∂ Geldiği günden itibaren büyük beğeni toplayan, Fenerbahçe maçında da takımın en iyilerinden biri olan Valentin Rosier için yönetim hareke geçti. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması planlanıyor. Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu belirlenmemişti.

N'Koudou on bire

N'Koudou'nun sakatlığı sebebiyle bir süredir Larin sol kanatta forma giyiyordu. Derbide kırmızı kart gören Kanadalı oyuncunun yerine bu hafta N'Koudou forma giyecek. Fransız yıldız, Kadıköy'de oyuna sonradan girmiş ve N'Sakala'ya çok şık bir asist yapmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Arkadaşlık sahada biter

∂ Derbide eski takım arkadaşı Gökhan Gönül'ün üzerinden vurduğu kafa vuruşuyla attığı gol hakkında da konuşan Necip Uysal, "Fenerbahçeli oyuncuların gol için itirazları oldu. Gökhan Ağabey ile pozisyon hakkında konuşmadık. Arkadaşlık sahada biter, mücadelemize bakarız" sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK FORMA GİYENLER

1-Mehmet Özdilek (427 maç)

2-İbrahim Üzülmez (377 maç)

3-NECİP UYSAL (336 maç)

4-Recep Çetin (333 maç)

5-Rıza Çalımbay (323 maç)

Sergen Yalçın büyük şans

Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ayrı bir parantez açan Necip Uysal, "Hoca’m altyapıdan beni çıkarmak için çok çalışmıştı. Kendisi özellikle genç arkadaşlarımız için büyük bir şans. Utku, Ersin, Rıdvan, Erdoğan sürekli forma giyiyorlar. Yeni arkadaşlar inşallah beni geçerler" diye konuştu.

NECİP UYSAL 8 HOCA GÖRDÜ

∂ Sergen Yalçın

∂ Şenol Güneş

∂ Slaven Bilic

∂ Samet Aybaba

∂ Carlos Carvalhal

∂ Tayfur Havutçu

∂ Bernd Schuster

∂ Mustafa Denizli

∂ Abdullah Avcı