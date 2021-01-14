Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Veda gibi sözler

G.Saray’da Fatih Terim’in önceki günkü Malatyaspor maçı sonrası “Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Zaten sözüm de kontratım da mayıs ayında bitiyor” açıklamaları gündemi sarstı. Daha önce de Başkan Mustafa Cengiz ile ters düşen tecrübeli teknik adam, ilk defa bu kadar açık bir ayrılık sinyali verdi. Peki, Terim’in sitem dolu sözlerinin altında neler yatıyor... Tecrübeli hocanın en büyük sitemi transfer konusunda.

Bilerek isim verdi

İstediği futbolcuların alınamaması, aksine rakiplere kaptırılması ve istemediklerine de takım bulunamaması, Terim’i öfkelendiriyor. Ayrıca yönetime verdiği transfer listesinin medyaya sızdırılması tecrübeli çalıştırıcıyı kızdıran bir diğer sebep. Geçen hafta İrfan, Visca, Onyekuru ve Mohamed isimlerini açık bir şekilde vermesi de bu yüzden. Terim’in siteminin bir diğer sebebi ise 2+3 yıl olarak imza attığı sözleşmenin opsiyonunun kullanılmaması.

Yalnız değilsin

Sarı kırmızılı taraftarlar, hocalarına sosyal medyada açtıkları “Yalnız değilsin Fatih Terim” başlığı ile destek verirken kaleci Muslera’nın eşi Patricia da Terim ile fotoğrafını “aile” notuyla paylaştı.

ultrAslan tepkisi: Takipten çıktılar

Fatih Terim’in “Kişilere, gruplara değil G.Saray’a sözüm var” çıkışının ardından çarpıcı bir olay yaşandı. Sarı kırmızılı futbolcular, İrfan Can ve Visca için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşülmemesini isteyen taraftar grubu ultrAslan’ı sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı.