Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ali Koç döneminde 46 transfer yapan Fenerbahçe takviyede hız kesmeyecek. Sarı lacivertlilerde öncelik golcü. Bu sezon sil baştan yenilenen mevkide bütün isimler hayal kırıklığı yaşatınca düğmeye basıldı. Samatta, Cisse ve Ademi’yle yollar ayrılıyor. 6 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla transfer edilen Mbwana Samatta için patlama yaptığı Belçika’dan Club Brugge devrede. Cisse’nin bir yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Karagümrük’e kiralanan Ademi de elden çıkarılacak.

Kesenin ağzı açılacak

Liste başındaki isim ise, Boupendza. Gabonlu için devre arasında 6,5 milyon avroluk bir teklif yapan Fenerbahçe, rakamı yukarı çekecek. Hatay, Krasnodar’la 8 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmış, ancak Boupendza kabul etmemişti. Fenerbahçe Hatay’ın bonservis talebini karşılamak hem de Boupendza’yı ikna etmek istiyor. Ayrıca Porto’yla sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Malili Moussa Marega için de temaslar sürüyor.

Ana kaynak Ozan Tufan

Transferde yine hareketli bir döneme hazırlanan Fenerbahçe’de para kaynağı Ozan Tufan olacak. Önce Fernandao, Giulianoa ve Josef’ten, sonrasında Elif ve Muriç’ten elde edilen gelirlerle transfer hamleleri yapan sarı lacivertliler bu sefer de Ozan’a güveniyor. Millî yıldıza İngiltere, Franse ve Rusya’dan talipler var.

İRFAN CAN TAKIMLA...

Fenerbahçe, Trabzon maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürdü. İrfan Can antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Gustavo ve bel ağrısı olan Samatta’ya bireysel program uygulandı. Ağrıları olan Serdar Aziz ve Sadık dinlendirildi.