Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yedi maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Trabzonspor İstanbul'da oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Oldukça tempolu bir ilk yarıya sahne karşılaşmaya daha atak başlayan taraf ev sahibi olurken, ilk golü bulan takım Trabzonspor'du. Brecka'dan çaldığı topla kaleye yaklaşan Djaniny düzgün bir vuruşla maçtaki gol perdesini açan isim oldu: 1-0.

Bakasetas yine attı

38'de sağ çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın pası Berat Özdemir'in eline çarpınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Erdoğan mücadelede ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. İkinci yarıya daha iyi başlayan Trabzonspor 62'da Nwakaeme ile direğe takıldı. 73'te Djaniny'nin savunmadan seken şutunu iyi takip eden Bakasetas takımını öne geçirdi: 2-1.

Paşa tehlike hattında

Kalan bölümde Kasımpaşa'nın risk alarak verdiği kontratak fırsatlarını değerlendiremeyen Trabzonspor buna rağmen savunmasında açık vermeyince, üç puanı aldı ve 51 puana yükselerek zirveyi takibini sürdürdü. Ligde oynadığı son yedi karşılaşmada sadece bir defa kazanabilen Fuat Çapa'nın takımıysa 29 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşmayı başaramadı.

FIFA’ya gideceğiz!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu “Mustafa’ya çıkan kırmızıda çocuğun yüz ifadesini gördünüz. Bu aslında ‘Trabzon-Fenerbahçe maçında niye göstermedin’ şaşkınlığıdır. AİHM, açıkça TFF’ye kurullarınız bağımsız değil” dedi. TFF bize kimse karışamaz biz özerkiz diyor, değil aslında. TFF’nin bağımsız olmayan kurullarını pazartesi günü FIFA’ya şikâyet edeceğiz” ifadelerini kullandı.