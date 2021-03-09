Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş taraftarının, 'Duvar' lâkabını taktığı Welinton, şampiyonluk hayalleri kuruyor. Lider olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten siyah beyazlı futbolcu, "Takımdaki ambiyans çok iyi. Bundan sonra da bozulmayacak. Evet lideriz ama bitmiş bir durum yok. Her maçta aynı şekilde mücadele etmek durumundayız" dedi. Başakşehir maçında 3 puan hedeflediklerini ve şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmediklerinin altını çizen sambacı, "Fenerbahçe maçına daha çok var. Maç maç ilerliyoruz ve önümüzdeki ilk imtihanı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Motivasyonum arttı

Beşiktaş'ın önceki şampiyonluklarında İstanbul Boğazı'nda yapılan kutlamalara hayran kaldığını belirten Welinton, "Sezon sonunda o kutlamaların içinde olmak istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir atmosfer gibi gözüküyor. Bu tecrübeyi ben de yaşamak istiyorum" dedi. Taraftarlara da mesaj gönderen siyah beyazlı futbolcu, "Onların desteği motivasyonumu artırdı. Bu moralle birlikte onları mutlu etmek için çok daha fazla mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Welinton, Sergen Yalçın için de “Hep kazanmaya oynayan bir stili ve felsefesi var var” dedi.

Gol atmama gerek yok

Takımın oyun düzenine bakıldığında çok pozisyona girdiklerini söyleyen Welinton “Önceki sezonlarda daha skorer oynardım. Ama Beşiktaş'ta benim gol atmama gerek yok çünkü takım çok hücumcu zaten" dedi.

Boyd'a mesaj yağdı

∂ Devre arasında Sivasspor'a kiralanan ve pazar akşamı G.Saray'a gol attıktan sonra, "Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum" diyen Tyler Boyd, siyah beyazlı futbolcuları mutlu etti. Beşiktaşlı oyuncuların ABD'li futbolcunun telefonunu mesaj yağmuruna tuttuğu öğrenildi.