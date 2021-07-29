Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Riva’da devam eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı basının karşısındaydı. Durum değerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam, Karadeniz ekibinde olduğu için mutluluğunu dile getirdi. Trabzonspor’un olduğu yerde her zaman hedeflerin de bulunduğunu ifade eden Avcı, bu kadroyla da yola çıkabileceklerini ancak bütçeye uygun iki transferin hem kaliteyi hem de rekabeti artıracağını söyledi.

SON DERECE OLUMLU

Abdullah Avcı, kafasındaki takımı da “Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz” diye detaylandırırken “Hem savunma hem de hücumda beraber oynayan bir ekip istiyoruz.Tempolu ve coşkulu oyunu, akıllı oyunu geliştirmek istiyoruz. Şu an gidişat son derece olumlu” ifadelerini kullandı.

BEN BİLMEM BAŞKAN BİLİR!

Abdullah Avcı, Avrupa’ya transferi gündemde olan Uğurcan Çakır konusunda “Uğurcan Çakır bizim takımın altyapısından gelmiş takım kaptanı ve çok iyi çalışıyor. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa bunu Başkan’ımız ve yönetim değerlendirir” dedi.

Avcı'nın gözdesi Uğurcan Avrupa’ya giderse pazubent Nijeryalının koluna takılacak. Nwakaeme’ye çok güvenen Avcı, sözleşmesi bir sene kalan yıldız için yönetime “Uzatın” tavsiyesinde bulundu.

Şampiyonluk umudu Avcı Avcı’nın son beş sezonda görev yaptığı takımlarda elde ettiği puan ortalaması, bordo mavilileri yeni sezon öncesi ümitlendiriyor