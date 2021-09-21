Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 yıl forma giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye transfer olan ve futbol camiasının en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, sakatlık şoku yaşıyor. Lyon'a karşı oynanan lig maçında dizinden sakatlanan ünlü futbolcu, Metz maçında sahada olamayacak.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fransız kulübünün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lyon'a karşı oynadıkları maçta sol dizinden darbe alarak sakatlanan Lionel Messi'nin tedavisinin sürdüğü ve 48 saat sonra takip muayenesinin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Arjantinli yıldız, çarşamba akşamı oynanacak Metz maçında forma giyemeyecek. Fransa Ligue 1'de Lyon karşısında forma giyen Messi, maçta 76. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarın oynanacak Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Lyon'a karşı Messi'nin ilk yarı çok iyi oynadığı ama dizinden aldığı darbe sonrası ikinci yarı oyundan çıkardığını hatırlattı.

MESSİ'DEN LYON KARŞISINDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATAN PERFORMANS

Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geceye damga vurmuştu! Messi’nin oyundan alınma nedeni belli oldu Lionel Messi’nin PSG’ye transfer olması futbol severleri heyecanlandırmıştı. Messi’nin PSG taraftarı önünde çıktığı ilk maçta 76. dakikada oyundan alınması şaşkınlık yaşamıştı. Ancak Fransız basınında takımın hocası Pochettino'nun, Messi'nin dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı olarak oyundan aldığını yazdı.

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