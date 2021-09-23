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Beşiştaş PFDK'ya sevk edildi
23.09.2021 - 11:40 | Son Güncelleme: 23.09.2021 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF Disiplin Kurulu'nun, Beşiktaş'ı Adana Demirspor maçında yaşanan saha içi olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği öğrenildi.
Etiketler : beşiktaş,adana demirspor,pfdk,
804292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/804292.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
4
2
0
8
14
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
4
1
1
9
13
03
TRABZONSPOR A.Ş.
5
4
1
0
7
13
04
ALTAY
6
4
0
2
4
12
05
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
6
3
2
1
5
11
06
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
3
2
0
4
11
07
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
1
1
3
10
08
YUKATEL KAYSERİSPOR
6
3
1
2
2
10
09
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
3
0
2
-5
9
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
2
2
2
0
8
11
GALATASARAY A.Ş.
6
2
2
2
-1
8
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
1
3
2
-1
6
13
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
6
1
3
2
-3
6
14
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
6
2
0
4
-6
6
15
KASIMPAŞA A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
16
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
2
3
-3
5
17
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
6
1
2
3
-4
5
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
1
0
5
-3
3
19
GZT GİRESUNSPOR
5
0
1
4
-6
1
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
0
1
5
-9
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
21.09.2021 17:00
Vavacars Fatih Karagümrük 0 - 0 Fraport Tav Antalyaspor
21.09.2021 17:00
Rizespor 1 - 2 Altay
21.09.2021 20:00
Beşiktaş 3 - 3 Adana Demirspor A.ş.
21.09.2021 20:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0 - 1 Sivasspor
22.09.2021 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Başakşehir
22.09.2021 20:00
Yukatel Kayserispor 3 - 0 Galatasaray
22.09.2021 20:00
Göztepe 0 - 2 Atakaş Hatayspor
23.09.2021 17:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.09.2021 20:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
23.09.2021 20:00
Fenerbahçe - Gzt Giresunspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
6
5
1
0
13
16
02
MKE ANKARAGÜCÜ
6
3
3
0
6
12
03
EYÜPSPOR
6
4
0
2
3
12
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
4
0
2
0
12
05
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
06
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
3
0
3
1
9
07
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
6
3
0
3
0
9
08
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
2
1
2
2
7
09
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
1
2
0
7
10
KOCAELİSPOR
5
2
1
2
-2
7
11
ALTINORDU
6
2
1
3
-4
7
12
MENEMENSPOR A.Ş.
6
2
1
3
-5
7
13
ADANASPOR A.Ş.
6
1
3
2
0
6
14
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-3
6
15
DENİZLİSPOR
6
2
0
4
-3
6
16
BURSASPOR
6
1
2
3
-1
5
17
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-6
5
18
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
1
1
3
-1
4
1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.09.2021 20:00
Kocaelispor - Tuzlaspor A.ş.
25.09.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
25.09.2021 16:00
Erzurumspor - Adanaspor
25.09.2021 19:00
Gençlerbirliği - Beypiliç Boluspor
26.09.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altinordu
26.09.2021 16:00
Istanbulspor - Balikesirspor
26.09.2021 16:00
Menemenspor A.ş. - Eyüpspor
26.09.2021 19:00
Bursaspor - Ankaragücü
27.09.2021 20:00
Denizlispor - Yilport Samsunspor