Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor evinde konuk etti. İstanbul Kadıköy’de oynanan müsabakada panik dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Fenerium üst tribününde yer alan ısıtıcılardan bir tanesi alev aldı. Yanan parçalar zemine doğru düşmeye başladı. Altta bulunan taraftar ise etrafa kaçıştı. Neyse ki yangın stat görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Fenerbahçe'de rotasyon var: Aslar sahneye Giresunspor’u yenerek yeni bir seri başlatmak isteyen sarı lacivertlilerde Mesut, Valencia, Mert ve Rossi on bire dönüyor.

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması Fenerbahçe, dün Antalyaspor – Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan’ın bugün oynanacak olan Başakşehir maçının VAR hakemi olmasına tepki gösterdi.