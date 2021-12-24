Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç’a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç’un istifası isteniyor. Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç’u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy’deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.

HAYDİ MAÇA GELİN

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz’ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç’a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Taraftarlar change.org’ta Ali Koç’un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Sosyal medya, “Ali Koç İstifa” başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç’u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte “Ali Koç istifa” tezahüratında bulunacak.

Ligin 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

SİSTEM DEĞİŞMİYOR

Karagümrük maçında sonuç alamasa da Fenerbahçe, Malatya karşısına aynı diziliş ve oyuncularla çıkacak. Bundan sonra 4-2-3-1 oynama hedefindeki sarı lacivertlilerde tek değişiklik orta sahada yaşanacak. Sosa’yı kulübeye çekecek olan teknik heyet, Crespo’yu on birde görevlendirecek.

GOLÜN İPTAL GEREKÇESİNE BAK

Zaten adamlar 9 kişi!

Karagümrük maçının hakemi Erkan Özdamar hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşma 1-1 devam ederken sarı lacivertliler Serdar Dursun’un golüne seviniyordu ki Özdamar faul düdüğü çaldı. Pozisyonda faul olmadığını savunan Fenerbahçeli oyuncular asıl şoku ise Özdamar’ın “Zaten adamlar 9 kişi” cevabıyla yaşadı!

Attila Szalai

SZALAI'NİN VALİZİ HAZIR

Devleri peşinden koşturan Attila Szalai her gün biraz daha ayrılığa yaklaşıyor. Başı Chelsea ve Atletico Madrid’in çektiği yarışa sonradan dâhil olan Napoli, Macar oyuncuyu Serie A’ya götürmekte kararlı. Teknik direktör Luciano Spaletti’nin ısrarı, Macar savunmacının rotasını İtalya’ya çevirmesine sebep olmuş görünüyor.

Karagümrük 1-1 Fenerbahçe: Kanarya 9 kişi kalan rakibini yenemedi Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Pesic'le öne geçen Karagümrük'te penaltıya sebep olan Burak ve karta itiraz eden Caner atıldı (dk 38). Penaltıyı Mesut'la gole çeviren sarı lacivertliler eksik rakibi önünde kalan 52 dakikada başka gol bulamadı!

Fenerbahçe’ye Löw’den kötü haber! Üst düzey takım çalıştırmak istiyor Portekizli hoca Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de hoca arayışı sürüyor. Birçok isimle anılan Fenerbahçe’nin Alman teknik adam Joachim Löw ile anlaştığı iddia edildi. Ancak Alman basınından yeni bir iddia geldi. Alman basınında çıkan haberlere göre Löw’ün Avrupa'daki 'dev' kulüpler haricinde gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.