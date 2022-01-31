Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'te şampiyonluğa oynayan Manchester City, Arjantin Premier Ligi takımlarınan River Plate'de forma giyen Julian Alvarez'i renklerine bağladı. 22 yaşındaki Arjantinli forvet, 5,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiltere basınına göre Arjantin Milli Takımı'nda 5 maçta görev alan Alvarez'in bonservisi için Manchester City, sözleşme fesih bedeli 18 milyon Sterlin ödedi. Sezon sonuna kadar kiralık olarak River Plate forması giymeye devam edecek Alvarez, Arjantin temsilcisinde 96 karşılaşmada 36 gole imza attı.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Mason Greenwood tutuklandı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan cinsel istismar iddiaların ardından tutuklandı.

Manchester United’a kriz kapıda! 17 yıldız futbolcu yönetime resti çekti Lig’deki kötü gidişiyle tepki alan Manchester United, eski günlerini arar oldu. Uzun süredir başarıya aç olan kırmızı şeytanlılarda işler bir türlü yolunda gitmiyor. Taraftar başarı baskısına cevap veremeyen Manchester United’a her an kriz patlak verebilir. Yeni hocalarına rağmen istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan kırmızı şeytanlarda tam 17 futbolcu yönetime resti çekti. Bunların arasında dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’da bulunuyor.

Muhammed Salah yine şov yaptı! Liverpool, Manchester United'ı dağıttı Deplasmanda Manchester United'la karşılaşan Liverpool, Muhammed Salah'ın inanılmaz performansının da etkisiyle maçı 5-0 kazandı. Maçın üç golü Salah'tan geldi.