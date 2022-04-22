Türkiye Gazetesi

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan, geçtiğimiz günlerde başkent Londra'da karısı Faryal Khan'la birlikte restorandan çıkarken iki kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar kafasına silah dayayıp 72.000 sterlin (1.350.000 TL) değerindeki saatini alarak arabayla kaçtı.

Tamamen altından yapılmış saat elmas taşlarla süslü... Saldırı, 35 yaşındaki sporcuda travma oluşturdu. Artık sokaklarda yürürken kendisini güvende hissetmediğini belirten Khan, “Londra çok tehlikeli bir şehir” dedi. Televizyonda Good Morning Britain programına konuşan eski boksör, "İlk başta bir arkadaşım beni korkutmaya çalışıyor sandım. Ama sonra silahı gördüm, resmen yüzüme dayamıştı. İngiltere'de hiç silah görmemiştim. Silahlı birilerinin sokaklarda dolaşması şehri çok güvensiz kılıyor” dedi.

Khan, olaydan kısa süre önce, 719 pırlantayla süslenmiş gösterişli saati kolunda, Oxford Street'te alışveriş yaparken bir hayranıyla görüntülendi.

Saldırının şokunu üzerinden atamayan yıldız isim şunları söyledi:

“Karım yanımda olduğu için hiç karşılık veremedim. Allah korusun silahlı şahıs karıma ateş edebilirdi. Olaydan sonra iki gün daha Londra'daydım ve etrafta dolaşırken çok korktum. Burası artık çok tehlikeli bir şehir."

Olimpiyat gümüş madalya sahibi Khan, suçluları yakalamaya çalışmak için Instagram'da 72.000 sterlinlik saatin bir resmini ve seri numarasını yayınladı.

Mike Tyson uçakta bir yolcuyu yumrukladı... Akıllanmıyor! Mike Tyson, uçakta adam dövdü! Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya uçan uçakta bir yolcuya attığı yumrukla gündemde... Sosyal medyaya yansıyan video kaydı viral oldu.